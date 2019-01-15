اللواء السابع يحمّل السراج مسؤولية التصعيد الأمني في العاصمة الليبية

حمّل اللواء السابع “مشاة ترهونة”، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مسؤولية التصعيد الأمني في مناطق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد اللواء، في بيان صدر مساء اليوم، “استمراره في الالتزام بالتهدئة، كما التزم بها طيلة الشهور السابقة، والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”.

وبيّن اللواء، في البيان الذي صدر باسم الناطق باسمه سعد الهمالي، أنه “في ظل التحشيدات العسكرية والتوتر الأمني في جنوب العاصمة، والتي تهدف لزعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى حرب جديدة، فإن اللواء يحمّل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسؤولية أي تصعيد، ويدعوه إلى لجم الميليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها”.

وسادت حالة من الترقب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس عقب رصد تحركات مسلحة في شوارع ومناطق متفرقة من طرابلس.

وقالت مصادر أمنية، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: إن عدة سيارات مسلحة تتبع اللواء السابع وكذلك قوة حماية طرابلس يتم تحشيدها في منطقة بن غشير، التي تشهد حالة من التوتر والاضطراب بين السكان؛ خوفًا من تجدد الاشتباكات بين الميليشيات.