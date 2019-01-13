بسبب فيديو “مسيء”.. السراج يلغي مشاركة ليبيا في قمة بيروت‎

ألغى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الأحد مشاركة بلاده في القمة الاقتصادية العربية المنوي عقدها في لبنان بسبب إهانة مليشيات حركة أمل الشيعية للعلم الليبي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن السراج وجه تعليماته إلى وزارة الخارجية بإلغاء المشاركة فى قمة لبنان و ستصدر الخارجية بيانا شديد اللهجة في وقت لاحق لإدانة هذا الفعل .

وكان فيديو نشر الأحد على موقع يوتيوب وثق إزالة شبان شيعة أعلاما ليبية بالقرب من مكان انعقاد القمة ورفعوا مكانها رايات حركة أمل ؛ فيما رفع آخرون صورا للإمام موسى الصدر الذي اختطفه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على طريق المطار ومداخل بيروت.

يشار إلى أن مشاركة ليبيا في قمة بيروت الاقتصادية شكلت بؤرة خلاف كبير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية قضية الإمام موسى الصدر.