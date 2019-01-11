مسؤول في الجامعة العربية لـ”إرم نيوز”: دول خليجية تسعى لتوحيد الأمة العربية

قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، إن دولًا خليجية تقوم بدور إيجابي لتوحيد الأمة العربية، مشيرًا إلى أن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل، وسوريا في طريقها للتخلص من التدخل الأجنبي، سواء التركي أو الإيراني أو غيرهما.

وخلال لقاء خاص مع “إرم نيوز” في تونس، تحدث الجمالي عن حيثيات الأزمة السورية، وعن المشاورات العربية حول إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء الأزمة هناك.

واعتبر الجمالي أن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستئناف عمل سفارتها في دمشق، يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، يؤكد سعي بعض الدول الخليجية إلى إيجاد حلول للأزمة السورية، قائلًا: “إن هذه الخطوة الإماراتية و البحرينية تكشف عن وجود أجواء خليجية تفضل سوريا داخل الجامعة العربية لا خارجها.

وكشف المسؤول بالجامعة العربية، عن وجود مشاورات عربية بين الدول بشكل ثنائي، ثم ثلاثي، وتتوسع العملية إلى أن يتم طرح الملف السوري في مداولات القمة العربية المرتقبة.