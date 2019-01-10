في حوار مع “إرم نيوز”.. صلاح الجمالي: الناتو أسقط القذافي ودمّر ليبيا (فيديو)

قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ، صلاح الدين الجمالي، إن الناتو في ليبيا أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، لكنه بالمقابل دمّر مؤسسات الدولة، خاصة الأمن والجيش وبنيتها التحتية، وحوّل البلاد الى مسرح للحرب بين المسلحين.

وأضاف الجمالي، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، أنّ ليبيا تشهد بداية عودة تدريجية للدولة، بمساعدة القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ودعم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هناك قناعة لدى كل الأطراف بأنه يجب أن تعود الدولة الليبية بشكل جديد وعصري، معتبرًا أن عودة ليبيا دولة قوية سيكون في مصلحة جميع الدول، سواء بلدان الجوار أو البلدان الأوروبية أو الدول الأخرى البعيدة.

الجامعة العربية والأمم المتحدة

أمّا فيما يتعلق بدور الجامعة العربية في الملف الليبي، فأكد الجمالي أن الجامعة ساهمت في كل المراحل والجهود للوصول إلى تفاهمات بين الفرقاء السياسيين، مبينًا أن منظمته شاركت سنة 2014 بعدد كبير من المراقبين لإنجاز الانتخابات آنذاك.

أي دور لحفتر؟

وحول اللقاء الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أكد الجمالي أن المشير يدعم الانتخابات الليبية المرتقبة، ويفضل أن يبقى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في منصبه، إلى حين الانتهاء من الانتخابات.

وعن المؤتمر الليبي الجامع الذي ستحتضنه تونس، أكد الجمالي أن هذا المؤتمر موجه لليبيين، متمنيًا نجاحه لأنه سيكون تمهيدًا لتحضير الفرقاء لإجراء انتخابات.

وأكد الجمالي أن دول الجوار تتضرّر من الأزمة الليبية وهي غير قادرة على السيطرة على حدودها، قائلًا: “ما دامت ليبيا لم تستقر فتونس لن تستقر”.