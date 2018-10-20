قدّرها بنحو 600 مليار دولار.. قذاف الدم يكشف أين ذهبت ثروة معمر القذافي (فيديو)

كشف المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني في ليبيا، أحمد قذاف الدم، عن الثروة التي تركها الرئيس الراحل مُعمر القذافي قبل رحيله، كما برأ الشعب الليبي من قتله.

وقال قذاف الدم خلال حواره مع برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية، إن الرئيس الراحل ترك ثروة تُقدر بـ600 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الغرب استولوا عليها وبددوا ما يقرب من 277 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وأضاف مسؤول جبهة النضال الوطني أن الشعب الليبي بريء من مقتل العقيد مُعمر القذافي، مؤكدًا أن هناك تحقيقات مازالت تجرى في واقعة اغتيال الرئيس الليبي الراحل، حتى الآن.

وأشار إلى أن الدول الغربية هي التي تقف وراء اغتياله، وأن هناك قيودًا فُرضت على عائلة الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن الرئيس اللبناني تدخل للإفراج عن هانيبال نجل القذافي، والذي اختطف في سوريا بواسطة مجموعة إرهابية.

ولفت إلى أن دول الغرب لديهم رغبة شديدة في السيطرة على الغاز الليبي حيث يُعد ثروة قومية، مُطالبًا كافة فئات الشعب الليبي بالتفاهم والتوحد من أجل إنقاذ وطنهم.

وأكد أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة، مشيرًا إلى أن نظام مُعمر القذافي كان شوريًا وليس استبداديًا.

وأوضح قذاف الدم، أنه تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين بالسجون الليبية، والتي سيطرت عليها ميلشيات الإرهابيين بعدها.

يذكر أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، توفيّ في 20 أكتوبر عام 2011، مقتولًا ومتأثرًا بجراحه، وتحل هذه الأيام الذكرى السابعة على وفاته، بينما لا تزال تفاصيل مقتل العقيد مُبهمة.