الجيش الليبي يعثر على معمل متفجرات لـ”داعش” جنوب البلاد (فيديو)

نشرت وحدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي فيديو يوثق لحظة ضبطها معملًا لتصنيع المتفجرات، قالت إنه تابع لتنظيم “داعش” جنوب ليبيا.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته كتيبة خالد بن الوليد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضبط معمل المتفجرات في منطقة غدوة “60 كم جنوب سبها”، التي شهدت عدة هجمات من انتحاريين في أعقاب تحرير الجيش لأسرى اختطفهم التنظيم من بلدتي الفقهاء وتازربو قبل أيام.

وظهرت في الفيديو كمية ضخمة من المتفجرات والعبوات الناسفة قيد التجهيز، والبراميل التي تحوي مواد كيميائية، وصواعق ولاصقات وشظايا ومصنع مجهز لتحضير العبوات، يضم دفايات ومراوح وبودرة ومادة اليوريا، كانت مخصصة للجنوب، وفق متحدث باسم الكتيبة.

وكان الجيش الليبي قد شن عملية تطهير في منطقة غدوة والمزارع المحيطة بها، بعد تحريره 12 من المختطفين الذين عثر عليهم داخل حاوية في المنطقة، ولا تزال عملية التمشيط مستمرة.