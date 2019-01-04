واشنطن تعين جيمس جيفري مبعوثًا للتحالف الدولي ضد داعش

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنّ المبعوث الخاص بسوريا جيمس جيفري، سيؤدي مهام بريت ماكغورك، بعد تقديم الأخير استقالته من منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبيرت بالادينو، في بيان خطي، إلى أنّ جيفري، سيؤدي مهام المبعوث الخاص بسوريا، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة “داعش” في آن معا.

ولفت بالادينو، إلى أنّ جيفري، سينسق مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، لتحقيق أهداف بلاده في سوريا والعراق والمتمثلة بالقضاء الكامل على “داعش”، وانسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ماكغورك، من منصبه؛ احتجاجا على قرار ترامب انسحاب قوات بلاده من سوريا.

وتأتي استقالة “ماكغورك”، بعد يومين من استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، للأسباب ذاتها.