“النهضة التونسية”: الغنوشي هو مرشحنا إذا قررنا خوض الانتخابات الرئاسية

أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، نور الدين البحيري، أن حزبه اختار رئيسه راشد الغنوشي مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2019.

وقال البحيري، في تصريح صحفي، مساء الخميس، إن الغنوشي” سيكون مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية، في حال قررت هياكل الحركة خوض الانتخابات”.

وأكد أن “حركة النهضة مهتمة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية كغيرها من الأحزاب السياسية في تونس“.

وتعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي التونسي هاشم حجي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “تصريحات البحيري تحسم حالة التردد التي ميزت موقف النهضة سابقًا، وتجعل من توجهها للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر وضوحًا، كما تؤكد عزم الغنوشي الترشح لرئاسة تونس”.

ويرى سياسيون أن “النهضة تعمل على التمدد أكثر في مفاصل السلطة التونسية، فبعد أن أصبحت لها الكتلة الأكبر في البرلمان، وبعد إحكام قبضتها على معظم وأهم البلديات، أصبحت الآن ترغب في الانتقال إلى معركة أخرى، وهي الانتخابات الرئاسية”.

وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، قال في وقت سابق إن “الغنوشي يتمتع بكل الإمكانيات ليكون رئيسًا للجمهورية، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون خوضه غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2019”.