بينهم بلحاج.. النائب العام الليبي يصدر مذكرات ضبط وإحضار لشخصيات ليبية وأجنبية

أصدر مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي “الصديق الصور” مذكرة اعتقال بحق شخصيات ليبية وأجنبية، متهمة بانتمائها لـ”جماعات إرهابية” داخل ليبيا، أبرزها عبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن، والقيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة.

وقالت مصادر قضائية ليبية: إن “النائب العام الليبي أصدر مذكرة ضبط وإحضار بحق عدة شخصيات منها عبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن، وإبراهيم الجضران رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق، وشعبان مسعود هدية رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا، وحمدان حمدان ومختار ارخيص وعلي الهوني، وزير الإعلام بحكومة الإنقاذ سابقًا”.

كما تضمنت المذكرة 31 اسمًا من قياديي المعارضة التشادية المسلحة، منهم تيماني اردامي، وموسى الحاج ازرق، والاشي وردوقو، وبشارة حجر ايبو، وحسن موسى كالي، وحماد جورو مارقي، وزعماء المعارضة السودانية المسلحة موسى هلال، وعلي تكاديم، واركومي مناي، وعثمان القوني.

ولاحقًا، أكد “الصديق الصور” أنه “تم القبض على وزير الدفاع في المعارضة التشادية في طرابلس”، لكنه لم يحدد متى تم القبض عليه، ولم يوضح كيفية تواجده في العاصمة الليبية.

وأشارت المذكرة إلى أن المذكورين سيخضعون للتحقيق بخصوص وقائع الهجوم على الموانئ النفطية وقتل 40 جنديًا ليبيًا في قاعدة “تمنهنت”، وارتكاب جرائم القتل والخطف والحرابة ضد مواطنين بالجنوب، والتعاون مع عناصر المعارضة السودانية والتشادية في القتال بعدة مناطق ليبية.

وتضمنت المذكرة توجيهات رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، إلى أجهزة المخابرات العامة الليبية، وجهاز المباحث الجنائية؛ لجلب المطلوبين وممثليهم أمام النائب العام للتحقيق في القضايا المذكورة.