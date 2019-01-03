الكشف عن مقتل قيادي سوداني في تنظيم داعش جنوب ليبيا

أكد مصدر عسكري ليبي، اليوم الخميس، أن أحد القتلى من الجماعات التي تمّت مداهمتها من قبل الوحدات العسكرية للجيش الليبي في منطقة غدوة جنوب ليبيا، الثلاثاء الماضي، هو أحد قيادات تنظيم داعش في ليبيا ويحمل الجنسية السودانية.

المصدر أوضح بأن “المتطرف الذي قُتل بعد مداهمة قوة خاصة من الجيش الليبي لأحد نقاط تجمعهم بمنطقة غدوة يبلغ حوالي الستين من العمر ويكنى بأبي الوليد السوداني”.

وحسب المصدر، فإن هذا القيادي شارك في الهجوم على مركز أمني بمنطقة “القنان” جنوب ليبيا في الثاني من يونيو/حزيران 2018 حسب ما أكد رجال أمن بمنطقة القنان.

وأشار المصدر إلى أن هذه المجموعة تُعرف بمجموعة الصحراء وتتكون من بقايا عناصر داعش والقاعدة بعد طردها من عدة مناطق في ليبيا، مضيفًا أنها تعرف أيضًا بسرايا المعسكر الشرقي في فترة تبعيتها لتنظيم داعش.

وبيَّن المصدر أن هذه المجموعة مسؤولة عن العديد من الهجمات المسلحة على بوابات وتمركزات للجيش الليبي في جنوب غرب مدينة اجدابيا وجنوب شرق سرت، ومناطق الفقهاء وتازربو خلال العامين 2017 و 2018 .

وأوضح أن هذه المجموعة شاركت مع قوات إبراهيم الجضران وبعض المجموعات المسلحة الأخرى من غرب البلاد في محاولاتها المتكررة للهجوم على مواقع نفطية في شرق ليبيا.

كما أكد العثور على عدة صور للقيادي السوداني في هاتف أحد العناصر المقتولين يظهر فيها رفقة عدة قيادات لتنظيم القاعدة في عدة أماكن من ليبيا، منهم القيادي الليبي في تنظيم داعش محمود مسعود البرعصي الشهير بحوده والملقب حركيًا في التنظيم بمصعب الفاروق، وهم من تشكيل مجموعة الصحراء.