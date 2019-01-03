في تجمع حاشد.. اتحاد الشغل التونسي يرفض وقف الإضراب العام (فيديو وصور)

رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل”، الذي يعد أكبر منظمة نقابية في البلاد، مقترحات حكومة يوسف الشاهد، معتبرًا إياها “هزيلة ولا يمكن أن تُلغي الإضراب العام”.

وأشار الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه اليوم على تجمّع عمّالي في محافظة قابس، أن إلغاء الإضراب العام “فرضية غير ممكنة”.

وشدّد على أن مقترحات الحكومة بعيدة كل البعد عن السقف الذي وضعه الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزًا مُضيه في تنفيذ الإضراب العام يوم 17 يناير/كانون الثاني.

وقال الطبوبي، إن “المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في الأجور، لم تُثمر حلولًا تُذكر”.

وشهدت محافظة قابس، اليوم الخميس، تجمّعًا عمّاليًا حضره المئات من النقابيين، أمام مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل؛ “تسخينًا لعضلات المنظمة النقابية” للإضراب القادم، وفق تعبير مراقبين.

ورفع المحتجون شعارات تُطالب بالتشغيل وبالزيادة في الأجور وتتمسّك بالإضراب العام الذي يشمل كل العاملين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وتشهد تونس توتّرًا للعلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة، لم تفلح تدخلات رئيس البلاد الباجي قائد السبسي لحلّها .

وجمع الرئيس السبسي، الأسبوع الماضي، كل الفاعلين السياسيين في تونس، إضافة إلى رؤساء الحكومة واتحاد الشغل والبرلمان، مشدّدًا على ضرورة إيجاد حل قبل موعد الإضراب العام.

وحذَّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت سابق، حكومة يوسف الشاهد، من أن الإضراب العام، سيكون “يومًا فارقًا ومحطةً مفصليةً”.