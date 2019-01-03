تونس.. يوسف الشاهد يعيّن متهمًا بالفساد مستشارًا له

عين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزير التجهيز السابق محمد الصالح العرفاوي، المتهم بقضايا فساد، مستشارًا له.

ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، الأربعاء، أمرًا حكوميًا يقضي بتعيين العرفاوي مستشارًا للشاهد.

وشغل العرفاوي، منصب وزير التجهيز والإسكان في حكومة الحبيب الصيد، وبقي في المنصب ذاته بعد تولي يوسف الشاهد الحكومة.

وواجه العرفاوي في وقت سابق انتقادات لاذعة، خصوصًا بعد أن اتهمه حزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، بـ”المساهمة في تكريس الفساد وتفشيه في تونس”.

وأكد الحزب خلال بيان نشره قبل أشهر أن الوزير “انقلب على مضمون الفصل 61 من قانون المالية “.

وشدد القيادي في الحزب ورئيس لجنة المالية بالبرلمان، منجي الرحوي، على أن “تطبيق هذا الفصل فيه شبهات فساد عديدة”.

وشرح منجي الرحوي هذه الشبهة، بأن “المنشور الذي أصدرته الحكومة، والذي تضمن آليات اختيار من سيقوم ببناء المساكن الاجتماعية، التي نص عليها القانون، فيه محاباة لرجال أعمال”.

وأكد الرحوي أن “مشروع المساكن الاجتماعية أو ما يسمى بالمسكن الأول الذي تم التنصيص عليه كإجراء يساعد الطبقات غير القادرة على شراء منزل، تم تحويل وجهته لخدمة رجال أعمال قريبين من السلطة”.

وتعهد الرحوي بـ”تقديم الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبت فيه”.

وطالب رئيس لجنة المالية، وزير التجهيز، بالحضور إلى البرلمان، للخضوع إلى جلسة مساءلة عن تفاصيل هذا الملف وشبهة الفساد فيه.

واتهمت نائبة الكتلة الديمقراطية في البرلمان، سامية عبو، وزير التجهيز السابق محمد الصالح العرفاوي، بـ”التورط في الفساد رفقة نائب في البرلمان”.

وأشارت سامية عبو، خلال جلسة عامة بالبرلمان تم تخصيصها للحديث عن الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل مؤخرًا وأسقطت عددًا من الجسور، إلى أن الوزير “يحاول حماية أحد المتورطين في بناء الجسور التي سقطت”.

واعتبرت عبو أن “دفاع الوزير عن رجل الأعمال الذي تكفل ببنائها يؤكد تورطه معه في ملف الفساد”.