رئيس الحكومة التونسية يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر 2019

أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستُنجز في موعدها، أواخر العام 2019.

وأظهر الشاهد “حرصه” على تنظيم الاستحقاقات القادمة في مواعيدها، رغم ما تردد عن سعي السلطات إلى تأجيلها؛ بسبب الأزمة المستمرة بين الحكومة والرئاسة.

وقال يوسف الشاهد لصحيفة “الشروق” التونسية، إنه يتمنى أن تتضافر جهود الطبقة السياسية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشددًا على “ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل مواعيد الانتخابات”.

تصريحات الشاهد “تقاطعت” مع خطاب رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، بمناسبة حلول العام الجديد، والتي جاء فيها أنّه “يترقب العام الجديد بكثير من المسؤولية والتفاؤل؛ لأن 2019 ستكون سنة فاصلة وانتخابية بامتياز”، دون كشف رغبته في الترشح لولاية جديدة مثلما رددتها أوساط سياسية سابقًا.

واتهمت أحزاب معارضة “جهات نافذة في الحكم”، بالتخطيط لتعطيل المسار الديمقراطي عبر التأجيل “غير المبرر”، مع تهديدها بالتصعيد والتظاهر في الشارع حال تنفيذ “مخطط التعطيل”، بحسب الكتلة الديمقراطية المعارضة في مجلس النواب.

وأبرزت الكتلة أن استمرار أزمة شغور منصب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، “دليل قاطع على عدم رغبة أطراف سياسية فاعلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وكان الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد حذر من أن تأجيل المواعيد الانتخابية “يشكل مخاطر على المسار الديمقراطي”، معتبرًا أنه “لا يوجد في الظرف الحالي ما يستوجب تأجيل الاستحقاقات القادمة”.

ودعا التليلي المنصري، وقتذاك، إلى النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الصراعات السياسية، واعتبارها “خطًا أحمر، ومن يتذرع بأنّها غير جاهزة لتأجيل موعد الانتخابات، فهو غير مخطئ”، وفق تأكيده.