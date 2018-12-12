رئيس الحكومة التونسية يصرح عن ممتلكاته (صور)

صرّح رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، يوم الأربعاء، عن ممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد.

وأودع رئيس الحكومة تصريحًا بممتلكاته ومكاسبه، تطبيقًا لمضمون القانون عدد 46 الصادر في سنة 2018، والمتعلق بـ”التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.

وتم إصدار هذا القانون، في سياق الحملة التي تم إطلاقها لمكافحة الفساد في تونس بعد إعلان الشاهد؛ ضرورة القضاء عليه.

يشار إلى أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أعلنت الأربعاء، أنّ عدد المصرحين بممتلكاتهم بلغ 33469 شخصًا، وتم تقسيمهم إلى مصرّحين استخرجوا وصل التسجيل وهم 20004 أشخاص، ومصرّحين عبر المنظومة الإلكترونية ولم يستخرجوا وصل التصريح وهم 7471 شخصًا، ومصرّحين عبر وثائق ورقية وهم 5994 شخصًا.

والجدير ذكره أنّ 350 ألف شخص معنيون بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح، الذي ينص على التصريح بالمداخيل، وتتمثل في الأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات من مبيعات وتجارة وغيرها من المداخيل.

ويلزم هذا القانون المعنيين بتطبيقه، على التصريح بالعقارات وما يمتلكونه من سيارات أو يخوت أو طائرات خاصة، إضافة إلى الأسهم أو الحصص في البورصة.

ويُطبّق هذا القانون على الرؤساء وأعضاء الحكومة والمستشارين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، إضافة إلى الصحفيين ورؤساء الأحزاب والجمعيات والنقابات.

ونصّ هذا القانون على عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، لكل من لا يلتزم بالتصريح بممتلكاته.