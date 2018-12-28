الاحتجاجات تنتقل إلى قلب العاصمة التونسية (صور وفيديو)

انتقلت المواجهات و أعمال العنف في تونس، إلى قلب عاصمة البلاد، التي شهدت توتّرا غير مسبوق، تخلّله اشتباكات بين عدد من المحتجين و قوات أمنية.

و شهدت منطقة “حي التضامن” و “الانطلاقة”، مساء الجمعة، مواجهات بين عدد من الشبان والقوات الأمنية، و ذلك في تطور ينذر بتوسّع رقعة الاحتجاجات التي انطلقت منذ حوالي أسبوع، بمحافظات بغربي البلاد.

و قام المحتجون بغلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية، كما رشقوا رجال الأمن بالحجارة ما دفعهم إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أكّدته تقارير و مصادر محلية.

و كانت منطقتا القصرين و جبنيانة في تونس، قد شهدتا منذ مساء الاثنين الماضي، احتجاجات شعبية على خلفية انتحار مصور صحفي تونسي عن طريق حرق جسده، وكذلك عقب وفاة طفل خلال ملاحقته من قبل الأمن التونسي.

واندلعت الاحتجاجات، في محافظة القصرين التونسية، تنديدًا بتدهور الوضع الاجتماعي وتفاقم مؤشرات التنمية وذلك اثر وفاة المصور الصحفي عبدالرزاق زرقي متأثرًا بحروق بليغة، بعد أن أضرم النار في جسده.

وقام العشرات من المتظاهرين في مدينة القصرين، بإحراق العجلات المطاطية وغلق الشوارع الرئيسية، ما اضطر الوحدات الأمنية التونسية إلى استعمال القوة لتفريقهم.

وتتخوف الحكومة التونسية من اندلاع احتجاجات، في ذكرى الثورة التونسية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.