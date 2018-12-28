مجهولون يعتدون على إمام مسجد في تونس طعنًا بالسكاكين

تلقى إمام تونسي طعنات بالخناجر، مساء الجمعة، في اعتداء نفذّه مسلحون مجهولون.

وأفادت مراجع محلية إنّ الشيخ محمد صالح البرقاوي إمام جامع سبحان الله من معتمدية باب سويقة بولاية تونس، جرى استهدافه في عملية سلب مسلح مباشرة بعد فراغه من أداء صلاة العشاء وخروجه من الجامع.

وفيما لا يزال الجناة في حالة فرار، ذكرت مصادر طبية إنّ الإمام البرقاوي يرقد في وضع حرج بالعناية المركزة في مشفى قريب، بعدما خضع لجراحة عاجلة، ولا تزال حالته خطيرة.

وأتى هجوم باب سويقة ليعزّز المخاوف من فلتان أمني متجدد، بعد أسبوعين عن تنفيذ مجموعة إرهابية مسلحة عملية سطو على بنك بمنطقة السبيبة التابعة لولاية القصرين غرب البلاد.