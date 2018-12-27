7 قتلى في هجوم تشادي مسلح على مقر للجيش الليبي جنوبي البلاد

شنّت قوات تابعة للمعارضة التشادية، صباح اليوم الخميس، هجومًا على مقر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في واحة تراغن بالجنوب الليبي.

وقالت مصادر في المنطقة لـ”إرم نيوز”، إن الاشتباكات ما تزال مستمرة بين عناصر اللواء المحاصرين والمهاجمين، وأدت حتى الآن إلى سقوط 7 جنود ونحو 20 جريحًا.

وأكدت المصادر استمرار الاشتباكات وتعطيل المدارس وتوقف الحركة في الشوارع في الواحة التي تقع إلى الشرق من بلدة مرزق بحوالي 54 كم، وإلى الجنوب من سبها بحوالي 140 كم.

ووفقاً للناشط الجنوبي و المستشار القانوني أحميد المرابط، فإن من قام بالهجوم هم العصابات التشادية التي تتخذ من مقر الشركة الصينية بمنطقة أم الارانب وكراً لها.

وقال المرابط لـ “إرم نيوز”، إن “حدة الاشتباكات تراجعت الآن، وهناك إنسحاب جزئي للعصابات المهاجمة بعد قيام اهالي المنطقة باسناد اللواء، وسقوط ضحايا تابعين إلى اللواء العاشر من منطقتي تراغن ووادي الشاطيء”.

ونقلت صحيفة “رنوة” المحلية، عن مصدر طبي من مستشفى تراغن العام قوله، إن “3 جرحى وصلوا للمستشفى من أفراد الجيش التابعين للواء العاشر، إثر تعرض المقر إلى هجوم فجر اليوم الخميس، من قبل عناصر تشادية”.