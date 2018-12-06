المعارضة التشادية تنفي السيطرة على مواقع في “سبها” الليبية

نفى فصيل تشادي معارض صحة سيطرة قوات تابعة له على مواقع في مدينة “سبها” الليبية، فيما أكدت مصادر من الجنوب الليبي ذلك.

وقال متحدث باسم الهيئة التشادية للثورة الشعبية لـ “إرم نيوز”، إن بعض الصحف تنشر أخبارًا كاذبة، ومنها هذه الأخبار التي تدعي سيطرة المعارضة التشادية على مواقع في مدينة “سبها” الليبية.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “هم ينسبون أي اقتتال قبلي فيما بينهم إلى المعارضة التشادية؛ لحاجة في أنفسهم”.

وأشار إلى أن “هناك اطرافًا عديدة تنظر إلى المكونات العرقية في الجنوب الليبي نظرة عنصرية ترفض حقوقهم كمواطنين ليبيين، وبالتالي في حالة حدوث أي صراع بينهم على النفوذ والسيطرة، فإن التهمة تلصق بالمعارضة التشادية”.

وكانت مواقع ليبية محلية أفادت بأن مجموعة من عناصر المعارضة التشادية، قامت فجر الإثنين الماضي، بالسيطرة على عدة مواقع في مدينة “سبها”، بعد أن تسللوا على شكل مجموعات بآلياتهم العسكرية.

بدوره، أكد الناشط السياسي من الجنوب الليبي صقر الزوي لـ”إرم نيوز”، أن “المعارضة التشادية بقيادة التبو سيطرت على عدة مواقع حيوية في سبها”.

وأشار الزوي إلى أن، “ما يجري جزء من مؤامرة لتقسيم الجنوب، وقد دفعنا 200 شهيد و70 جريحًا، حتى الآن؛ لإفشال هذا المخطط، وسنواصل”.

وبحسب المواقع الليبية، فإن قوات المعارضة التشادية سيطرت على موقع مبنى مصنع المشروبات الغازية سابقًا، الواقع في مدخل مدينة “سبها” بطريق “تمنهنت”، وعلى مقر كتيبة المغاوير جنوب شرق المدينة، وفندق الجبل الواقع في جنوب شرقي المدينة.