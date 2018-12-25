اشتباكات عنيفة بين ميليشيات ليبية مسلحة جنوب “بني وليد”

أعلنت كتيبة طارق بن زياد، الاثنين، عن اندلاع اشتباكات وصفتها بـ”العنيفة” بين قواتها ، وقوات “سرايا بنغازي و الجضران” جنوب مدينة بني وليد الليبية.

و قالت الكتيبة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتيبة طارق بن زياد المقاتلة وقوات سرايا إرهاب بنغازي وميلشيات الجضران جنوب مدينة بن وليد تحديدًا بطريق النهر”.

وكانت الكتيبة ذكرت في وقت سابق إنّها طاردت من وصفتهم بـ “فلول الجضران وسرايا إرهاب بنغازي”، نحو جسر السدادة، حيث تمكنت من “مصادرة العديد من الآليات والأسلحة”.

وكانت وسائل إعلام ليبية، قد نقلت عن مصادر محلية قولها، إنّ عناصر تابعة لإبراهيم الجضران، تتجمع وتحشد قوات عسكرية في منطقة وادي دينار، يرجح أنها تستعد لمهاجمة الهلال النفطي.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية هاجمت نهاية الأسبوع الماضي، قوات تنتمي لنفس المجموعة المسلحة في منطقة السدادة، وتحديدا في قلعتها القديمة وقتلت عددا منهم ،وغنمت نحو 26 آلية مسلحة.