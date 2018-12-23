حفتر يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي في بنغازي

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الأحد، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، بمنطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي.

وبحث حفتر مع كونتي، “المستجدات على الساحة المحلية والدولية، والعلاقات بين البلدين، والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات”، وفق بيان للقوات المسلحة الليبية.

وكان حفتر وكونتي التقيا آخر مرة في القمة الأمنية المصغرة، التي عقدت على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا، في 12 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وترددت أنباء عن لقاء سيجمع كونتي بحفتر والسراج في روما، الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحصل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، التقى في وقت سابق من يوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن كونتي والسراج، “بحثا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية، وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين”.