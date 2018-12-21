ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يمدد عملية “صوفيا” إلى نهاية مارس المقبل

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مهمة عملية “صوفيا” لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية إلى 23 آذار/ مارس من العام المقبل.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية، عن مصادر أوروبية، أن قرار التمديد يأتي في وقت يستمر فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على تعديل النظام التشغيلي للعملية، حيث تريد إيطاليا تغييره بشكل يعفيها، كليًا أو جزئيًا، من فتح موانئها وأراضيها أمام المهاجرين غير النظاميين.

وبدأ عمل عملية صوفيا في حزيران / يونيو 2015 في المياه الإقليمية قبالة سواحل ليبيا بعد غرق نحو 700 شخص في عرض البحر، وتضم 6 سفن عسكرية وطائرات هيلوكبتر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في مكافحة المهربين ومراقبة تهريب الأسلحة وتصدير النفط غير الشرعي من ليبيا.

وتسعى عملية صوفيا لتدريب خفر السواحل وطواقم البحرية في ليبيا، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إليها.