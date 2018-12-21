الجيش الليبي يعرض مستندات لعناصر سودانية في صفوف المتشددين (صور)

نشر الجيش الليبي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لأسلحة متطورة كانت بحوزة مسلحين متشددين، غربي البلاد استهدفهم مؤخرًا، إلى جانب مستندات وأوراق ثبوتية تثبت وجود عناصر سودانية في صفوف المقاتلين.

وعرضت الصفحة الرسمية للكتيبة 128 مشاة التابعة للقيادة العامة، وإحدى الكتائب المشاركة في العملية ضد المسلحين على “فيسبوك”، عدة صور ومقاطع توضح وجود عناصر غير ليبية معهم، إلى جانب الأسلحة المتطورة التي اغتنمها الجيش.

وتظهر المضبوطات مستندات وأوراقًا ثبوتية لعناصر سودانية، ضمن الجماعات المسلحة التي كانت تخطط للهجوم على الموانئ النفطية في شرق ليبيا، حسبما ذكر الجيش الليبي في وقت سابق.

كما نشرت الصفحة مقطعًا لجنود يستعرضون نوعًا من الأسلحة قيل إنه “حديث الصنع ومخصص لصد الدروع”.

Posted by ‎كتيبة 128 مشاة‎ on Thursday, December 20, 2018

يذكر أنّ الجيش الليبي قام بعملية شملت عدة مناطق ابتداءً من جنوب الهلال النفطي بخليج السدرة شرق ليبيا، ووصولًا لمنطقة جبال الهاروج في الجنوب، وحتى نواحي زلة والجفرة وسط البلاد.

كما قام الجيش بمداهمة عدة مسلحين بقلعة بن وليد والسدادة حتى تخوم مصراته في غرب البلاد.