من بينها قوات الجضران.. الجيش الليبي يستهدف تجمعات عسكرية غرب البلاد

قال المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري إن الجيش الليبي بدأ صباح اليوم الأربعاء عملية عسكرية استهدفت عدة تمركزات تابعة لإبراهيم الجضران ولعدة جماعات متطرفة أخرى.

وأشار المساري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي إلى أن وحدات عسكرية للجيش الليبي تقدمت خلال الأيام الماضية من عدة تمركزات بمناطق الجفرة وسط ليبيا، ووصلت منطقة بونجيم جنوب غرب البلاد وسيطرت على المنطقة دون وجود أي مقاومة من الجماعات المسلحة هناك.

وبيَّن المسماري أن الهدف من العملية هو مهاجمة تمركزات هذه الجماعات التي كانت تستهدف مهاجمة الهلال النفطي مجددًا، موضحًا أن القائد العام للقوت المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أشرف شخصيًا على وضع هذه الخطة، وتم التنفيذ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وتم تدمير عدة مواقع لهذه الجماعات في مناطق السدادة شرق مصراته وأيضًا معسكر النهر الصناعي.

وحسب المساري فإن خسائر هذه الجماعات كانت فادحة وصلت إلى عشرات القتلى، وتدمير عدة آليات بلغت 26 سيارة، منها 10 سيارات محملة بذخائر مختلفة.

وفي إشارة تعتبر الأولى عن تعاون مدينة مصراته مع الجيش الليبي قال المسماري بأن هناك نقاط حماية خلف القوات التي تتقدم باتجاه الغرب مطاردة للعصابات المتشددة، حيث توجد نقاط حماية من قبل عمليات سرت الكبرى وأيضًا قوات من الجفرة، كما تم إقامة خط دفاعي من قبل مصراته لمنع هروب المسلحين أثناء مطاردتهم من قبل قوات الجيش.