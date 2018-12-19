قتل سائحتين في المغرب يهدد أفضل وجهة سياحية في المملكة

تعيش منطقة إمليل في إقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش المغربية، استنفارًا أمنيًا منذ العثور على جثتي سائحتين، إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية، مذبوحتين في ظروف غامضة.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت قبل يومين العثور على جثتي السائحتين وعلى رقبتيهما آثار عنف بسبب أداة قطع.

ويخشى سكان الإقليم من انعكاس هذه الجريمة البشعة على الموسم السياحي في إقليم الحوز، القريب من مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة، وسادس أفضل وجهة سياحية في العالم.

وقال إبراهيم علوان، وهو مرشد سياحي بمنطقة إمليل، لـ”إرم نيوز”، إن “مجموعة كبيرة من السياح ألغوا حجوزهم مباشرة بعد شيوع الخبر”، لافتًا إلى أن “مخاوف ما بعد الجريمة ستؤثر بشكل كبير على معظم سكان المنطقة، الذين يعتمدون في دخلهم بشكل أساسي على النشاط السياحي”.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة للسلطات، تهدف إلى توقيف نشاط تسلق الجبال بإقليم الحوز، بعد تصفية السائحتين الغربيتين.

وتعتبر منطقة إمليل، محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، في حين تجذب هذه المنطقة سنويًا آلاف السياح الأجانب من مرتادي الرياضات الجبلية وفق إحصاءات رسمية.

على صعيد تطور التحقيقات في القضية؛ أوقفت السلطات الثلاثاء، مشتبهًا به في مقتل السائحتين، وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إن “المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين”.