استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق الليبية بعد شهرين من تعيينه‎

قدّم وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، فرج بومطاري، الثلاثاء، استقالته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد شهرين من تعيينه.

وقال بومطاري، في رسالة رسمية، إنه “مقتنع بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة؛ بهدف السير قدمًا لفرض الإصلاحات”.

وأرجع بومطاري سبب الاستقالة إلى “وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه، والمتمثلة في تغييب وزارته خاصة عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة بالسياسة المالية”.

وأضاف أن “من ضمن العراقيل أيضًا غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، وعمل المستشار الاقتصادي (مصرف ليبيا المركزي) ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية”.

وأشار بومطاري إلى “عدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة، في ظل غياب سياسة نقدية واضحة”، حسب نص الرسالة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى السراج تعديلًا حكوميًا، شمل 3 أسماء لتولي حقائب وزارية حساسة، ترتبط بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية في البلاد، وتردي الأوضاع الأمنية بطرابلس بشكل خاص.

وعيّن السراج آنذاك كلًا من فتحي باشاغا، وزيرًا للداخلية، وعلي العيساوي، وزيرًا للاقتصاد والصناعة، فيما أسند حقيبة المالية لفرج بومطاري.