“الوطنية الليبية للنفط” تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان لها ليل الاثنين، حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة في البيان، إنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت بوقت سابق إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة في بيان على موقع الشركة على الإنترنت، إن “أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي، ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي”.