مقتل قيادي كبير في “مجلس شورى درنة” خلال مواجهات مع الجيش الليبي

أعلن مصدر أمني في مدينة درنة الليبية، مقتل أحد قيادات تنظيم “مجلس شورى درنة” في مواجهات مستمرة بين قوات “الجيش الوطني”.

وأوضح المصدر أن “القيادي زين العابدين الخجخاج، قُتل بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال المواجهات”.

والخجخاج المولود في درنة عام 1973 ينحدر من حي “شيحا الشرقية”، وكان يعمل معلمًا في “مدرسة الصحابة”، وقبض عليه عام 2008 بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وتم الإفراج عنه عام 2010.

وبعد سقوط نظام القذافي عام 2011، التحق بكتيبة “شهداء بوسليم” كمسؤول عسكري، ثم انضم لـ”مجلس شورى مجاهدي درنة” عام 2014، وخاض مواجهات ضد “الجيش الوطني” وتقلد مناصب رفيعة في التنظيم.

وسبق أن أعلن عن مقتل يحيى شقيق الخجخاج الأصغر في أيار المنصرم، إثر مواجهات مسلحة في منطقة “شيحا الشرقية”، وله شقيقان ينتميان للتنظيم، ولا تتوافر معلومات حول مكان وجودهما بحسب المصدر الأمني.