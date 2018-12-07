حفتر ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان نتائج مؤتمر باليرمو

التقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الإيطالية، أن لقاء كونتي وحفتر استغرق 90 دقيقة، وتناول نتائج مؤتمر رعته روما حول ليبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمدينة باليرمو.

وأضاف البيان أن “الطرفين أعربا عن دعم مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الرامية إلى إرساء الاستقرار في ليبيا”.

ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بين كونتي وحفتر، بعد لقائهما على هامش مؤتمر “باليرمو” قبل 3 أسابيع.

وعقد يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤتمر حول الأزمة الليبية، في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ربيع عام 2019، وإعداد الإطار الدستوري لإجراء انتخابات، وضمنه استفتاء على مشروع دستور.