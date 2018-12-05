روما تخطّط لعقد لقاء جديد بين حفتر و السراج

قالت تقارير إيطالية، مساء الثلاثاء، إنها تتوقع وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الإيطالية روما، وسط أنباء عن عقده لقاء مرتقبًا مع رئيس حكومة “الوفاق” الوطني الليبية فائز السراج، ضمن مساع جديدة تبذلها روما لحل الأزمة الليبية.

و قالت وكالة “إدي ان كرونوس” الإيطالية، إن زيارة المشير خليفة حفتر “تأتي بعد ثلاثة أسابيع من مؤتمر روما حول ليبيا واجتماعه مع السراج”.

وتساءلت الوكالة، عما إذا ما كانت إيطاليا تخطط لعقد اجتماع جديد بين حفتر والسراج الذي أجرى اتصالات في بروكسل الثلاثاء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والناتو.

و أفادت مصادر عسكرية ليبية، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، بأنّ حفتر سيسافر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى روما تلبية لدعوة من السلطات الإيطالية .

و رفضت المصادر العسكرية ذاتها، تأكيد أو نفي الأنباء حول وجود مساع من الحكومة الإيطالية لترتيب لقاء جديد بين المشير خليفة حفتر و فائز السراج، لكن مسؤولا في حكومة الوفاق الوطني الليبية، رفض الكشف عن هويته، أكد تواصل الاتصالات الإيطالية منذ مؤتمر باليرمو الأخير، لعقد لقاء مع الأطراف الليبية.

و كانت أنباء قد تحدثت عن لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة الأردنية عمان، الأحد الماضي، ضمن وساطة تُجريها المملكة، في إطار الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وإمكانية تقريب وجهات النظر بين الرجلين.

لكن السراج نفى ذلك في وقت لاحق، مؤكدًا أنه لم يعقد أي لقاء مع القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وتعد إيطاليا أحدث جهة تسعى لعقد مباحثات مباشرة بين الأطراف الليبية، بعدما شهدت قمة باريس التي عقدت في مايو/آيار الماضي التوصل إلى اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وحفتر على إجراء انتخابات وطنية في 10 ديسمبر/كانون الأول.