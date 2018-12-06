الكويت تنفي إصدار قرار بمنع التونسيات من دخول أراضيها

نفى سفير الكويت في تونس، علي أحمد الظفيري، اليوم الخميس، أنباء متداولة حول إصدار بلاده قرارًا بمنع دخول التونسيات اللاتي لم يبلغن 40 عامًا للعمل في الكويت.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت منعت دخول النساء من الجنسيتين التونسية والمغربية دون الأربعين للعمل فيها؛ إلا بوجود محرم، وكذلك اللبنانيات اللاتي يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافة إلى محرم.

وقال الظفيري، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” المحلية، إن ” الخبر غير دقيق وعارٍ عن الصحة، وليس هناك أيّ إجراءات جديدة بخصوص سفر التونسيات إلى الكويت والعمل فيها”.

وشدد سفير الكويت في تونس على أنّ هذا الموقف هو “موقف رسمي من دولة الكويت”.

بدوره قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في وقت سابق، إن تونس “لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية بهذا الخصوص”.