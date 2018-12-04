تفاصيل جديدة في واقعة العثور على فتاة “مذبوحة” بصحراء بالكويت

كشفت مصادر أمنية في دولة الكويت تفاصيل جديدة بشأن العثور على فتاة مجهولة الهوية ومنحورة في بر السالمي، مؤكدة أنه تعذر التعرف على شخصية الضحية المغدورة التي عثر على جثتها، ليل أمس الإثنين، إلى حد الآن، لعدم وجود بصمة تعريفية لها، لافتة إلى أن هذا يدل على أنها ليست مواطنة أو مقيمة في البلاد، وأنها إما أن تكون زائرة أو لا تحمل إقامة، وذلك بحسب صحيفة “القبس” المحلية.

وعثر أحد رواد البر، أمس الإثنين، على جثة الفتاة مجهولة الهوية وعليها آثار تعذيب وضرب، في منطقة صحراوية في بر السالمي، قبل أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة.

وانتقل رجال مباحث الجهراء والأدلة الجنائية إلى موقع تواجد الجثة؛ للوقوف على الحادثة وبدء التحقيق فيها؛ لمعرفة هوية الفتاة والجاني وأسباب الجريمة

وأضافت المصادر أن “الوفاة لم يمر عليها أكثر من ثلاثين ساعة، وأن الجاني حاول أن يحفر قبرًا للضحية، إلا أنه فشل في ذلك”.