القضاء الفرنسي يحقّق في ترويج “مخطط انقلاب” بتونس تورطت فيه الجزيرة والصحفي “نيكولا بو”

وجّه القضاء الفرنسي دعوة رسمية إلى وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم، للمثول أمامه في قضية تتعلق “بمخطط الانقلاب” المنسوب إليه.

ويُدلي لطفي براهم بأقواله، غدًا الثلاثاء، بصفته شاكيًا بكل من نشر إشاعة اعتزامه القيام بمخطط انقلاب، بمن فيهم الصحفي الفرنسي “نيكولا بو”، صاحب موقع “لو موند آفريك” و قناة “الجزيرة” القطرية، وبعض المدونين التونسيين.

وكان المذكور كلّف، مؤخرًا، هيئة دفاع دوليّة بتتبّع كل من اتّهمه بالتخطيط للانقلاب والسيطرة على السّلطة بالقوة.

وتعهّدت هيئة الدّفاع الدولية، التي تتكوّن من محامين من عدة دول، بملاحقة المتّهمين الأساسيين في القضيّة، وكل من تُثبت التحقيقات تورّطه.

وأصدر محامي براهم، الحبيب الزمّالي، مؤخرًا، بيانًا أكّد فيه أن النيابة العمومية في تونس تعهّدت بالقضيّة وأحالتها إلى إدارة القضايا الإجرامية، وهي الآن تسعى لسماع المشتكى عليهم في هذه القضية.

وأضاف الزمّالي في تصريح سابق لـ”إرم نيوز”، أنّه طالب بأن تشمل التحقيقات كل من خطّط وموّل ونفّذ حملة تشويه وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، وألحق به ضررًا شخصيًا.

وأشار إلى أنّ “الضرر لحق أيضًا بالدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، مثل الإمارات والسعودية، وهي دول تم الزجّ باسمها في هذا الملف، والادعاء باطلًا بأنّها تقف وراء مُخطّط الانقلاب، لضرب علاقتها بتونس”.

وحول لجوئه إلى القضاء الفرنسي، قال محامي براهم: إنّ هذه الخطوة تهدف إلى ملاحقة الصحفي الفرنسي، نيكولا بو، وموقعه.

وأضاف الزمّالي أنّ المحامين قدموا قضية جزائية ضد نيكولا بو أمام القضاء الفرنسي؛ لضمان الحصول على أحكام نافذة، باعتبار أن المشتكى عليه الرّئيسي فرنسي الجنسية .

وكان القضاء التونسي استمع، مؤخرًا، إلى لطفي براهم، ووجه الدعوة إلى القائمين على إدارة مكتب “قناة الجزيرة ” في تونس للمثول أمامه للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية.