“العدالة والتنمية” المغربي يخسر غرفة البرلمان الثانية

خسر مرشح حزب العدالة والتنمية نبيل الشيخي، رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للبرلمان المغربي، لصالح عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض بالمغرب).

وجاء انتخاب بنشماش الذي حصل على الغالبية المطلقة من الأصوات، ليبدد آمال مرشح حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية في رئاسة مجلس المستشارين.

وحصل عبد الحكيم بنشماش على 63 صوتًا من أصل 91 صوتًا، مقابل 19 صوتًا لنبيل الشيخي، في حين قاطع الجلسة 28 مستشارًا مستقلًا، إضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية.

وأثارت قضية انتخاب رئيس جديد للمجلس خلافات داخل الحكومة، إذ اقترح حزبا العدالة والتقدم والاشتراكية، تقديم مرشح موحد للأغلبية، بينما لم تبد باقي الأحزاب المكونة للحكومة تجاوبها مع الاقتراح.