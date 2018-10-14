مسؤول بارز يثير جدلًا واسعًا في المغرب بسبب “توسطه لمواطن” (فيديو)

أثار رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب إدريس جطو، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في شريط فيديو أمام مبنى البرلمان وهو يتوسط لشخص لدى جهة معينة.

ووثقت كاميرات الصحافيين محادثة قصيرة مثيرة للجدل بين أحد المواطنين و”جطو” أثناء مغادرة الأخير مقر البرلمان، بعد حضوره الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام النواب، بمناسبة افتتاح “السنة التشريعية”.

وقال جطو للمواطن الذي ظهر بجانبه في الفيديو: “اذهب عنده وقل له أنك من طرف السيد جطو”، وهو ما فسره مدونون بأن رئيس المجلس الأعلى للحسابات توسط للشخص المعني لدى جهة معينة لقضاء غرض أو للحصول على خدمة.

واعتبر نشطاء في تدويناتهم أن سلوك رئيس المجلس الأعلى للحسابات “يختزل كل معاني المحسوبية والاعتماد على نفوذ العائلة لتحقيق امتيازات، ما يعني تجاوز كل المعايير المرتبطة بالكفاءة”.