“العدالة والتنمية” يسعى لرئاسة مجلس المستشارين في المغرب

يسعى حزب “العدالة والتنمية” في المغرب لرئاسة مجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الثانية في البرلمان، إلى جانب رئاسته الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني.

وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعًا “استثنائيًا ومستعجلًا، الأحد، في منزل العثماني، قررت خلاله التقدم بمرشحها الخاص لرئاسة المجلس، حيث وقع اختيار الأمانة العامة على القيادي نبيل شيخي.

وكان شيخي طالب قبل أيام بحسم موقف الحزب بالترشح أو مقاطعة ما وصفه بـ”المهزلة”.

ونقل موقع “كود” المحلي عن مصدر من داخل الحزب أن سبب الدفع بالمرشح هو أن “طريقة تدبير انتخاب رئاسة المستشارين أثارت حفيظة الحزب، لأنه يرفض العبث ويرفض هذه المسرحية التي تكررت في سنة 2015″، على حد تعبيره.

وأثار موضوع انتخاب رئيس جديد للمجلس خلافًا داخل الحكومة، ففي الوقت الذي اقترح فيه حزبا العدالة والتقدم والاشتراكية، التقدم بمرشح موحد للأغلبية، لم تبد باقي الأحزاب المكونة للحكومة تجاوبها مع الاقتراح، فيما دفع حزب الاستقلال المعارض بمرشح هو عبدالصمد قيوح.

ومن بين المرشحين للمنصب أيضًا، الرئيس الحالي حكيم بنشماس الذي يسعى لتجديد ولايته، وهو الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض.

يذكر أن أعضاء مجلس المستشارين ينتخبون بالاقتراع غير المباشر، ويجدد انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه بعد 3 سنوات أي في منتصف الولاية التشريعية.