الأرصاد المغربية: الإعصار ليزلي بعيد عن المملكة

نفت مصلحة الأرصاد الجوية المغربية ما راج في الإعلام حول تهديد إعصار ليزلي في المحيط الأطلسي للسواحل الشمالية من المغرب ، مؤكدة أنه بعيد جدا عن المملكة.

وأوضح رئيس المصلحة الحسين بوعابد في تصريح للقناة الثانية المغربية يوم السبت، أن كل المؤشرات تؤكد بعد الإعصار عن السواحل المغربية بحوالي 800 كلم ،وأن وجهته جزر الكناري و سواحل البرتغال بسرعة 60 كلم في الساعة.

وعلى عكس ما راج من خطورة الإعصار على المغرب ، أكد بوعابد أنه سينعكس عليه ايجابيا ، بسحب غائمة وممطرة يوم الأحد 14 أكتوبر ، مصحوبة برياح متوسطة إلى قوية تتراوح ما بين 60 إلى 80 كلم في الساعة ، بالمناطق الشمالية من البلاد على الخصوص.

حيث ستنخفض قوة الإعصار تدريجيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ليتحول إلى منخفض مداري عند دخوله البرتغال، ثم منخفض ضعيف عند بلوغه شبه الجزيرة الأيبيرية.

وكانت مجموعة من وسائل الإعلام المحلية، قد انتقدت مصلحة الأرصاد المغربية لعدم تنبيهها المواطنين لخطورة الإعصار الذي يهدد المملكة ، خصوصا بعد التحذير الصادر عن السلطات الإسبانية، بناء على المعلومات الواردة في تقرير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بخصوص “ليزلي”.