توقعات بأن يضرب الإعصار ليزلي إسبانيا والبرتغال

توقعت السلطات الإسبانية، أن يضرب الإعصار ليزلي شبه جزيرة أيبيريا خلال ساعات، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة بعد أيام من فيضانات مدمرة في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن من المرجح بدرجة كبيرة أن يضرب الإعصار المناطق المحيطة في العاصمة البرتغالية لشبونة، قبل أن يتحرك عبر شبه الجزيرة مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وقبل أيام لقي 12 شخصًا حتفهم بالفيضانات في مايوركا في البحر المتوسط.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن ليزلي وهو الآن إعصار من الدرجة الأولى، يتوقع أن يضعف قليلًا وهو يتجه شرقًا اليوم السبت.