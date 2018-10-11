الأعلى للدولة الليبي يرجئ التصويت على “تعديل المجلس الرئاسي”

علّق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسته، التي عقدها اليوم الخميس، لمناقشة مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، إلى يوم الإثنين المقبل.

وقال عضو المجلس، عادل كرموس، لـ”إرم نيوز”، إن “المجلس رحب بالمقترح الذي حولته لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب، وأقر إحالة هذا المقترح إلى اللجنة المقابلة لها في المجلس الأعلى للدولة؛ لإعداد وصياغة الملاحظات التي طرحت بجلسة اليوم”.

وأشار كرموس إلى أنه سيصار إلى التصويت على المقترح بعد تعديله في جلسة الإثنين المقبل.

يشار إلى أن المجلس الأعلى عدّل موعد جلسته من الأربعاء إلى الخميس؛ لأسباب تنظيمية.

وكان رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية قال، في وقت سابق، إن المجلس الأعلى سيصوت على المقترح في جلسته المقبلة، الأمر الذي نفاه كرموس في حينه، وأكد أن جلسة اليوم ستناقش المقترح ولن تصوت عليه.

وينص المقترح على تعديل المجلس الرئاسي ليكون من رئيس ونائبين، فضلًا عن قائمة تتضمن شخصيات مقترحة لتولي هذه المناصب ورئاسة الحكومة التي تنبثق عنه، على أن يصوت مجلس النواب على الثقة بها.