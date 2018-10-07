تعديل وزاري محدود على حكومة الوفاق الليبية

أجرى المجلس الرئاسي الليبي، تعديلًا على حكومة الوفاق المنبثقة عنه، تضمن إقالة وزراء: الداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني.

وقال بيان لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إن الحكومة كلفت “فتحي علي باش آغا” بمهام وزير الداخلية، و”علي عبد العزيز العيساوي” بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، و”فرج عبد الرحمن عمر بومطاري” بمهام وزير المالية.

وتأتي هذه التغييرات في الحكومة التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في إطار الأجندة التي تم الاتفاق بشأنها مع البعثة الدولية إلى ليبيا، والتي تقضي بفرض الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي في العاصمة طرابلس.

وبدأت منذ أسابيع الترتيبات الأمنية الجديدة التي تتضمن حل الميليشيات وإنشاء أجهزة شرطة وجيش، مع التوجه إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، كان من ضمنها قرار المجلس الرئاسي اليوم، بفرض رسوم جمركية على بعض السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية ومنها مبيعات النقد الأجنبي.