فايز السراج يلتقي عسكريين أمريكيين في تونس

أكّد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، الجنرال توماس والدهاوسير، أهمية التعاون الاستراتيجي بين بلاده وليبيا، متعهّدًا بمواصلة الحملة على تنظيم “داعش“، واستهدافها عسكريًا بالتنسيق مع حكومة “الوفاق” الوطني الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، اليوم الخميس، في تونس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والجنرال توماس والدهاوسير، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، السفير دونالد بلوم، وعدد من مسؤولي السفارة.

وحضر اللقاء، الذي جاء في إطار المشاورات المستمرة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، كل من المستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني الليبية على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، إلى أنّ الجانبين بحثا تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، وما شهدته العاصمة الليبية طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بها، والتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، في مواجهة “الإرهاب”، مندّدًا بالهجوم الذي استهدف مؤخرًا مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالعاصمة طرابلس.

وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي وجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وكافة المساعي التي تؤدي إلى استقرار وأمن البلاد.

من جانبه، عبّر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب السراج عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية، لاسيما بعد ما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي أصدر الرئيس، أمس الأربعاء، قرارًا بشأنها.