الاتحاد الأوروبي يلوّح بـ”محاسبة” من يعيق تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن نيته السير في إجراءات محاسبة كل من يعيق تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار الأخيرة التي وقعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين أطراف النزاع المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك في بيان للاتحاد الأوروبي، نشر عبر الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا على “فيسبوك” على خلفية خرق لوقف إطلاق النار، وعودة المعارك المسلحة للعاصمة الليبية قبل يومين.

وقال الاتحاد في البيان: إنه “بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين”.

كما أبدى في الوقت ذاته استعداده “لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحّدة خاضعة للمساءلة”.

وسمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في أماكن مختلفة من العاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، بين الأطراف المتصارعة التي تبادلت تهم التسبب في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن يعود الهدوء مع ساعات الفجر.