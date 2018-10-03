رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا يسخر من قطر

شن سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الأربعاء، هجومًا على دولة قطر، مستغربًا حديثها عن الديمقراطية، وهي التي لا توجد فيها معارضة، وسجونها تكتظ بمواطنيها بمن فيهم إخوة أميرها تميم.

وغرد ولد محم، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ساخرًا: “غريب أن يتحدثوا عن الديمقراطية الموريتانية من قطر حيث لا يسمح بوجود أحزاب سياسية، أو عن الحريات السياسية في موريتانيا من قطر، حيث لا توجد معارضة خارج السجون وأبدأ بإخوة الأمير نفسه”.

غريب أن يتحدثوا عن الديموقراطية الموريتانية من قطر حيث لا يسمح بوجود أحزاب سياسية، أو عن الحريات السياسية في موريتانيا من قطر حيث لا توجد معارضة خارج السجون وابدأ بإخوة الأمير نفسه.

أما عن موريتانيا التي تحارب الإسلام وأمير قطر الذي يحتضنه، فاضحك على زمانك ما شئت. — سيدي محمد ولد محم (@SMohamedMaham) October 3, 2018

وتابع رئيس الحزب الحاكم هجومه على قطر، قائلًا: “أما عن موريتانيا التي تحارب الإسلام وأمير قطر الذي يحتضنه، فاضحك على زمانك ما شئت”.

وجاءت تغريدة ولد محم، في سياق التراشق الإعلامي الدائر في موريتانيا بعد بث قناة الجزيرة القطرية حلقة من برنامج “الاتجاه المعاكس”، أمس، التي غاب عنها ممثل الحكومة الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في الحلقة، التي ناقشت موضوع إغلاق مؤسسات تعليمية في موريتانيا تديرها شخصيات مقربة من الإخوان المسلمين.

ويرى موالون للنظام الموريتاني أن الحلقة تحاملت كثيرًا على بلادهم، حيث أبدى نشطاء الأغلبية غضبهم من تحامل مقدم البرنامج فيصل القاسم على الرئيس الموريتاني الذي وصفه عدة مرات بـ”الانقلابي” و”الحاكم العسكري لموريتانيا”.