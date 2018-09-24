الشرطة تطوّق أبرز مراكز الإخوان في موريتانيا

حاصرت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الإثنين، مركز تكوين العلماء الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن الددو، أحد قادة جناح تنظيم الإخوان المسلمين في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شهود عيان، وجود سيارات تابعة للأمن الموريتاني تطوّق المركز الواقع في العاصمة نواكشوط، وتغلق الطرق المؤدية إليه.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الأمن الموريتاني توضح ملابسات تطويق المركز، المختص بتدريس العلوم الشرعية، بإشراف الددو وعدد من العلماء المحسوبين على الإسلام السياسي في البلد المغاربي.

والشيخ الددو عضو في ما يسمى اتحاد علماء المسلمين، الذي أسسته قطر برئاسة يوسف القرضاوي لدعم قضايا جماعة الإخوان.

وسبق أن أغلقت السلطات الموريتانية، عام 2014، جمعية المستقبل الثقافية، التابعة لجماعة الإخوان، والتي يرأسها أيضًا الشيخ الددو، وحظرت أنشطتها، بتهمة خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب.