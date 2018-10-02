إعادة إغلاق مطار معيتيقة في ليبيا بعد استهدافه بالقذائف

أغلقت ليبيا يوم الثلاثاء، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، مجددًا، بعد إطلاق صواريخ باتجاهه، وذلك بعد بضعة أيام من استئناف تشغيله عقب إغلاق سابق.

وقالت سلطات مطار معيتيقة: “نظرًا لتكرار سقوط قذائف ليلًا على مطار معيتيقة الدولي، من قبل جهة غير مسؤولة لا تراعي حرمة الدم أو تعب وإرهاق المسافرين من المرضى والشيوخ والنساء والأطفال، ولسلامة المسافرين والعاملين وكذلك الطائرات، فقد صدرت صباح اليوم تعليمات بتعليق الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر”.

وأغلق المطار وأعيد فتحه بضع مرات منذ احتدام العنف في أواخر أغسطس/ آب في العاصمة طرابلس.

ومطار معيتيقة هو الميناء الجوي الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وكان في السابق قاعدة جوية للرحلات التجارية، منذ تدمير المطار الدولي الرئيس، بسبب اقتتال الفصائل عام 2014.