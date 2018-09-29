المغرب يؤكد تمسكه بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء

قال مسؤول مغربي، السبت، إن بلاده “تتمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء”.

جاء ذلك على لسان عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية (حكومي)، تعليقا على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، الأطراف المعنية بالنزاع حول إقليم الصحراء إلى جنيف في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والجمعة، ذكرت مصادر إعلامية، أن كوهلر دعا كل من المغرب والجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا إلى جنيف يومي 4 و5 ديسمبر؛ لبحث قضية الصحراء.

وذكر بلغزال، أن بلاده تتمسك، أيضا، بكون قضية الصحراء “اختصاص حصري لمجلس الأمن”، و”لا مفاوضات بدون حضور الجزائر”.

وأوضح أن هذه العناصر الثلاث هي التي تحدد مبادئ بلاده في مفاوضات قضية الصحراء.

وأشار بلغزال أن المغرب استطاع أن يبقي قضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن، لافتا إلى أن أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده هو مقترح الحكم الذاتي.

ولم يصدر حتى الساعة (21:00 ت.غ) أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية المغربية على هذه الدعوة.