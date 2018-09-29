متظاهرون يرفعون الإعلام الاسبانية في مدينة تطوان المغربية

شهدت شوارع مدينة تطوان شمال المغرب ليلة السبت، مظاهرات ومسيرات احتجاجية، للمطالبة بمعاقبة من قتل الشابة حياة بلقاسم، التي أصيبت برصاص البحرية المغربية يوم الثلاثاء المنصرم، وهي تحاول الهجرة بشكل غير شرعي على متن قارب سريع إلى إسبانيا.

وبلغ غضب المتظاهرين درجة رفعهم الأعلام الاسبانية، و المطالبة بإسقاط الجنسية المغربية.

وبدأت الاحتجاجات من داخل الملعب الذي احتضن لقاء في كرة القدم بين فريق المدينة المغرب التطواني، وفريق الكوكب المراكشي مساء يوم الجمعة، حيث رفعت الجماهير شعارات بخصوص القضية، كما بدأت بالصفير عند إطلاق النشيد الوطني.

ويثير مقتل حياة بلقاسم، الطالبة الجامعية ذات العشرين ربيعا، الغضب على مواقع التواصل المغربية منذ أيام ، وقد لقبها المتصفحون بـ”شهيدة الهجرة” .

وطالبت منظمة هيومن رايتس الدولية، المغرب بفتح تحقيق في الواقعة و الإعلان عن نتائجه ،كما دعت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين المغربي، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية قصد الاستماع إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول التطورات الأخيرة لظاهرة الهجرة غير النظامية.