انتقادات حادة لرئيس الحكومة التونسية بسبب “دعوة الشيخة موزة”

أثارت الدعوة التي وجّهها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، لوالدة أمير قطر الشيخة موزة لزيارة تونس استنكار روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما أُشيع عن رغبتها شراء أحد قصور الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ووُجّهت أصابع الاتّهام للشاهد بعد أن أعلنت وكالات أنباء رسمية، خبر الدعوة التي من المقرر أن تتم الأسبوع القادم، والتي يرى ناشطون أن الشاهد يرغب من خلالها بالتقرّب لقطر بعد أن فقد سنده الحزبي، ولم يبق له من داعم سوى حزب حركة النهضة الإسلامية، الحليف الأوّل لقطر في تونس.

وكتبت عضو البرلمان مباركة البراهمي زوجة القيادي اليساري المعارض الذي اغتيل قبل أكثر من سنتين محمد البراهمي على صفحتها في “فيسبوك”:” زيارة الشيخة موزة ..هل هذا ما ينقصنا؟”.

وكتب مدير مكتب الإعلام في حزب “نداء تونس” منجي الحرباوي أن هذه الزيارة من “ثمار التوافق بين الشاهد والنهضة” .

وأضاف: “أول الغيث قطرة، أول نتائج التوافق بين الشاهد والنهضة زيارة الشيخة موزة لتونس وبدعوة من الشاهد، الاستقرار من أجل قطر”، وهو ما أيده الناشط في المجتمع المدني سيف غربي في تدوينة مشابهة.

وكتب الأستاذ الجامعي والناشط السياسي فتحي داسي، تدوينة جاء فيها ” الشاهد يدعو الشيخة موزة ، حتى ترضى عليه النهضة”.

واستنكرت الإعلامية شهرزاد عكاشة الزيارة وكتبت في صفحتها بفيسبوك: “الشاهد يدعو زوجة مدمّر تونس”، فيما اعتبر الإعلامي وليد بورويس، أن الزيارة تمثل “مغازلة لقطر”.