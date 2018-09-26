الجزائر تعلن دعم “مفاوضات مباشرة” بين المغرب والبوليساريو

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، دعم بلاده لمفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية؛ المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال مساهل إنه أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، دعم بلاده لتحريك مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، بهدف الوصول إلى حدل عادل ينهي الصراع.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن مساهل شدد على موقف حكومته الداعم لمقترح تقرير المصير، والاستفتاء الشعبي برعاية الأمم المتحدة.

وأكد الوزير الجزائري أن “حق تقرير مصير الصحراويين، لن يكون سوى ثمرة مفاوضات مباشرة، ودون شروط مسبقة”.

وبحث كل من مساهل وكوهلر على هامش أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المستجدات حول ما يتعلق بالتطورات الإقليمية والإقليم الصحراوي.

وتبادل الطرفان النقاش حول الجهود الأممية الدبلوماسية المبذولة، لـ”تسهيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو”.

وخلال المباحثات، جرى التأكيد على “التزام الجزائر من أجل حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من الطرفين”.