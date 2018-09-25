مقتل شخص خلال إطلاق البحرية المغربية النار على زورق يقل مهاجرين

المصدر: ا ف ب

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار الثلاثاء، على زورق يقوده شخص من جنسيه إسبانية، يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد رفضهم الاستجابة للتحذيرات، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة، بحسب السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن البحرية “اضطرت لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني رفض الامتثال، بينما كان في المياه المغربية قبالة مضيق فنيدق”، مشيرة إلى إصابة أربعة مهاجرين بينهم مغربي توفي متأثرًا بجراحه.