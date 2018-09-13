مصر وباكستان تجريان تدريبًا عسكريًّا بالبحر المتوسط

نفَّذت القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الباكستانية تدريبًا بحريًّا عابرًا لنطاق البحر المتوسط، ضمن خطط الجيش المصري لرفع كفاءة مقاتليه في مختلف الأسلحة.

وأدَّت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريبًا بحريًّا بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIFPNS) إلى مصر.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، إن “تنفيذ التدريب البحري يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة”.

ولفت البيان، إلى أن “التدريب يضمن تنفيذ تشكيلات إبحار وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهارًا وليلًا”.

كما يهدف التدريب -أيضًا- إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرّف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

ووضع قائد السفينة الباكستانية وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكري الباكستاني إكليلًا مـن الزهور على قبـر الجندي المجهول بالإسكندرية، على هامش فعاليات التدريب.